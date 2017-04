Verhoogde concurrentie leidt tot tegenvallende resultaten voor Zalando

Zalando verwacht tien tot dertig miljoen euro te verdienen voor het eerste kwartaal van 2017. Dat is minder dan de 32,7 miljoen die analisten eerder hadden berekend. Aan de basis zou onder meer verhoogde concurrentie liggen van winkelketens als Zara en H&M, die beide mee in de strijd zijn gesprongen om de Europese e-retailmarkt. De waarde van die Europese markt wordt geschat op 46 miljard euro, en de grootste speler hier is nog altijd Amazon. Het marktaandeel van Zalando ligt op 1 procent.