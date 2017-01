Verkoop bij Tesla valt tegen

Het concern staat bekend om zijn ambitieuze doelen. Tesla-baas Elon Musk zei eerder dat hij de productie wil opvoeren tot een half miljoen wagens in 2018. Maar of dat gaat lukken is nog maar de vraag.

In oktober nog maakte het bedrijf bekend dat het voor het eerst winst draaide. Al lag dat hoofdzakelijk aan lagere investeringskosten.

Tesla kampt onder meer met technische problemen die voor vertraging zorgen. Sommige marktkenners houden er al rekening mee dat Tesla het uitbrengen van zijn goedkopere Model 3, die eigenlijk dit jaar op de markt moet komen, gaat uitstellen.