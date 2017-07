Vertrouwen in onlineshoppen stijgt in Europa

Volgens het rapport heeft bijna drie op de vijf consumenten er vertrouwen in dat een aankoop in een ander EU-land goed terecht zal komen. Twee jaar geleden was dat nog maar twee op de vijf.

Het vertrouwen in onlineaankopen in eigen land blijft wel nog hoger (72,4 procent) dan internetshoppen op buitenlandse sites. In België ligt dat percentage met 74.3 procent nog iets hoger dan het EU-gemiddelde. Nochtans worden in ons land, na Malta en Letland, het meest problemen gemeld met de levering van producten.

De koopvoorwaarden in noordelijke en westelijke EU-lidstaten zijn doorgaans beter dan in Zuid- en Oost-Europa, meldt de commissie. En er gaat ook wel eens iets mis. Zo ondervond in 2016 één op de tien consumenten dat zijn betaling in het buitenland werd geweigerd.

Aan de kant van de webwinkels in het vertrouwen een stuk lager. Veel winkeliers zijn terughoudend om over de grens te verkopen, blijkt uit het onderzoek. Ze zijn bang voor fraude en wanbetalers. Maar ook verschillende btw- en andere regels weerhoudt ze ervan hun online activiteiten uit te breiden. Slechts vier op de tien online-ondernemingen zegt volgend jaar over de grens te zullen aanbieden.