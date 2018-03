Verzekeraar Hiscox komt met cyber- en dataverzekering naar België

Hiscox, een van oorsprong Britse verzekeraar, brengt in België een verzekering uit tegen cybercriminaliteit. CyberClear, zoals het product heet, moet bedrijven indekken tegen online en offline schade als gevolg van cybercriminaliteit. "Steeds meer bedrijven beseffen dat het risico op schade aan activiteiten, reputatie en privacy reëel is", zegt Timothy Broos, Branche Office Manager van Hiscox België.

Als onderdeel van het pakket krijgen klanten een audit die eventuele aanvallen alvast moet voorkomen. "Bij het afsluiten van een CyberClear-verzekering ondersteunen wij de bedrijven in het beperken van de risico's van gegevensbeheer, bijvoorbeeld door een audit van de informaticasystemen," vertelt Broos. "Mocht er toch schade ontstaan, reageren we snel met een netwerk van specialisten om de gevolgen van het incident te beperken. IT-experts bepalen en omschrijven de oorsprong van de aanval, identificeren de getroffen gegevens en lossen de storing op. Advocaten beheren de aanklachten en claims van toezichthouders en derden, en specialisten in crisiscommunicatie beheersen de gevolgen van de aanval op de reputatie van het bedrijf."

De 'cyberverzekering' is een groeiende markt. Na enkele beruchte wereldwijde cyberaanvallen, zoals WannaCry, wordt de mogelijkheid op schade door cybercriminaliteit voor veel bedrijven steeds tastbaarder. "Toenemende cybercriminaliteit, een stijgend gebruik van internet en steeds strengere Europese regels zorgen ervoor dat zowel risico's als het bewustzijn steeds groter worden", zegt Broos daarover.

Het is alvast een trend waar verzekeraars op inspelen. In België bieden onder meer Vanbreda en Allianz al een cyberverzekering aan. Voor Hiscox, een internationale speler met een reeks erg gespecialiseerde diensten, is dit het tweede grote product dat ze in ons land uitbrengen. Het bedrijf is hier voornamelijk bekend als verzekeraar van vermogende particulieren, met een verzekering voor (onder meer) kunstwerken. Nu wilt het hier ook de zakelijke markt gaan bedienen. Broos: "Met CyberClear laten we zien dat we de meest geschikte partner zijn om risico's onder te brengen. We voorzien bovendien competitieve premies en verdelen via ons netwerk van makelaars onze de diensten op maat van de klant. Het geheel maakt onze professionele verzekeringen zeer toegankelijk."