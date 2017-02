Video: hands-on met de nieuwe Nokia 3310

U wil waarschijnlijk vooral bevestiging van wat er al weken circuleert: Ja er staat Snake op. Een iets modernere versie ontwikkeld door Gameloft wordt standaard meegeleverd.

De nieuwe Nokia 3310 is voor alle duidelijkheid geen kopie van de oude 3310, maar eerder een feature phone die over iets meer functies beschikt. Zo heeft het toestel voortaan een camera en kan je er mee op internet. Al gaat het hier eerder om een basistoegang. De nieuwe Nokia 3310 is dus geen dumb phone zoals zijn voorganger, evenmin een smartphone, maar een zogenaamde feature phone.

De Nokia 3310 is beschikbaar in rood, geel, donkerblauw en grijs en zal zo'n 49 euro kosten. HMD wil het toestel in de markt zetten als een soort tweede toestel. Met 22 uur gesprekstijd en een maand stand-by is het daarmee ideaal voor wie in het weekend zijn smartphone aan de kant laat liggen, of wie geen dual sim smartphone heeft, maar toch op twee nummers bereikbaar wil zijn.

Ook op Facebook

In de marge vertelde het bedrijf ook dat Snake voortaan ook in Facebook Messenger zit. Je kan het spel terugvinden onder games (het icoontje met de spelcontroller).

Dit is geen 3310

Onze redactie kon na de persconferentie het toestel even in handen nemen. Op basis van de eerste indruk ligt het toestel vrij goed in de hand en is het vergelijkbaar met de feature phones die Nokia in de laatste jaren uitbracht. Maar we moeten eerlijk zijn: dit is geen Nokia 3310. Het is een eenvoudige telefoon die dezelfde merknaam draagt en volop op uw nostalgisch hart mikt. Aan u om te bepalen of u daar 49 euro voor over heeft.