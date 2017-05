Video: Hoe werkt Itsme?

Wie Itsme voor het eerst gebruikt, moet de app koppelen aan een bankkaart van ING, KBC, BNP Paribas Fortis, Belfius, of aan een eID. Al is dat laatste momenteel nog niet beschikbaar.

Vanaf dan werkt de app als een soort two-factor authentication. Toont een website op je smartphone of pc het Itsme-logo, dan kan je daar je gsm-nummer ingeven. Vervolgens krijg je op je telefoon een alert van de app met vermelding welke gegevens de site over je opvraagt. Vanaf dan volstaat het om te bevestigen met een vijfcijferige pincode.

Onderstaande video toont de inlogprocedure in praktijk bij veilighuis Vavato. De uitwerking is het werk van IoT-bedrijf Rombit. Let wel op: in de video duikt vanaf seconde 11 een extra controle op die moet nagaan dat het om echte personen gaat. Die hoort niet tot de inlogprocedure maar verscheen tijdens de demo omdat er meermaals na elkaar werd ingelogd.