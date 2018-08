Video-start-up van Meg Whitman haalt meteen 1 miljard dollar op

Video's van maximum tien minuten, hapklaar en gericht op mobiele toestellen. Dat is de opzet van NewTV, het nieuwe bedrijf van ex-Dreamworks-voorzitter Jeffrey Katzenberg en ex-HP-CEO Meg Whitman. Het team telt amper tien mensen.

NewTV is nog maar de werktitel van het bedrijf en een echte startdatum is er nog niet. Maar het geld ligt wel op tafel. Het duo maakt aan de New York Times bekend dat het een miljard dollar heeft opgehaald.

Onder de investeerders zitten de voornaamste tv-studio's: Metro Goldwyn Mayer, Walt Disney, NBCUniversal, 21st Century Fox, Sony, Lionsgate, ITV, Viacom en Warner Media. Aan de andere kant zitten grootbanken zoals Goldman Sachs, JPMorgan Chage. Ook Telenet-meerderheidsaandeelhouder Liberty Global en het Chinese Alibaba stappen mee aan boord. Al zou de voornaamste investeerder Madrone Capital Partners zijn.

De mediabedrijven die mee aan boord stappen zullen volgens de krant ook deels de bedrijven zijn waar NewTV programma's zal aankopen. Het bedrijf wil de video's als abonnement aanbieden en wordt zo een concurrent van Netflix.