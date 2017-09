Video: zo ziet een mislukte raketlanding er uit

SpaceX heeft de afgelopen jaren verschillende raketlanceringen uitgevoerd, vaak gepaard met pogingen om nadien terug te landen op aarde of op een drijvend onbemand schip.

Dat loopt echter niet altijd van een leien dakje. Soms faalden de sensoren, soms bleef de raket niet staan op het drijvend platform en soms was er te weinig aandrijving. Het eindresultaat is doorgaans een spectaculaire ontploffing.

Maar SpaceX stopt niet onder stoelen of banken dat het meermaals moest proberen om het landen onder de knie te krijgen. Onder de titel 'How not to land and orbital rocket booster' maakt het bedrijf daar nu een eigen faalfilmpje van.