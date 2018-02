Vier carnaval in een slimme stad!

Deze bijdrage werd geschreven door Spencer Hinzen, Director Business Development EMEA Ruckus Networks, an ARRIS Company

We gaan toe naar een toekomst waarin zo'n beetje ieder voorwerp om ons heen voorzien is van sensoren. Meer nog: bijna ieder object zal deel uitmaken van een intelligente infrastructuur, die in staat is direct te reageren op iedere interactie die u als persoon met al die sensoren initieert. In gewone mensentaal: bij alles wat u doet, is een systeem in staat u te volgen en waar nodig te assisteren. Kijk bijvoorbeeld eens naar de ontwikkelingen in Antwerpen als smart city, waar we als leverancier betrokken zijn bij de ontwikkeling van een SmartZone.

Om een idee te krijgen van wat dat kan betekenen: nu al krijg ik weken voordat het carnaval van start gaat aanbiedingen toegezonden van retailers die precies weten in welke pakjes ik mij de afgelopen jaren heb gehesen, en die mij met creatieve voorstellen proberen te verleiden het dit jaar nog wat gekker te maken in Aalst. Ze weten zelfs mijn maat al! Maar dat is kinderspel vergeleken met wat er nog gaat komen.

In de nabije toekomst weet mijn stamkroeg ruim van tevoren dat ik onderweg ben en heb ik mijn eerste rondje al gegeven voordat ik ben gearriveerd. Een portemonnee hoef ik sowieso niet meer bij me te hebben, want mijn bank weet precies waar ik ben en wat ik daar bestel. Ik zou er zelfs toe kunnen besluiten mijn dokter toestemming te geven mijn inname automatisch te temperen zodra die in de gevarenzone komt - maar niet alles wat kan hoeft een mens ook per se te willen.

Wat wél realistisch is, is dat ik onderweg al precies zal weten welke vrienden waar op mij wachten. Sterker: de optocht in Aalst waar ik in terechtkom zal interactief op mijn aanwezigheid reageren, zodat ik zelfs in de meest chaotische omstandigheden de weg vind. De carnavalswagen begroet me met een persoonlijke boodschap en de winkels waar ik langsloop doen nog wat last-minute suggesties.

De feesttent waar we belanden draait automatisch onze favoriete nummers, het bier komt naar ons toe in plaats van dat we ons naar de bar moeten worstelen. Ik krijg automatisch advies om tijdig het juist voedsel in te slaan dat de kater tot een minimum beperkt, en als ook dat niet meer helpt, belt het systeem vanzelf mijn favoriete taxi, die ook nog eens stipt op tijd arriveert omdat het verkeer intelligent is afgestemd op de feestvierende menigte.

De taxi (uiteraard zonder chauffeur) hoef ik niet eens te vertellen waar hij heen moet: hij zet mij automatisch af in de juiste straat. Worstelen met sleutels is er niet meer bij: het licht gaat aan als ik kom aanstiefelen en nadat het me automatisch naar de juiste voordeur heeft verwezen, gaat die vanzelf open om me binnen te laten. Omdat het huis wist dat ik eraan kwam, is de verwarming aan, staat de koffie klaar, loopt het bad al vol en draait Barry White al op de achtergrond. De rest van de familie krijgt automatisch de melding dat vader weer veilig over de drempel is gekomen.

De volgende morgen arriveert de automatisch bestelde lading paracetamol, en het systeem brengt me op de hoogte van de agenda's en fysieke gesteldheid van de overige feestgangers, zodat we ons langzaamaan kunnen voorbereiden op de nieuwe dag. Dankzij intelligente planning zijn de straten weer schoon, is de biervoorraad weer op peil en zijn de stoplichten klaar voor de volgende optocht. De hele omgeving is volledig geoptimaliseerd om mij, en minimaal 80.000 anderen, tot ver in de toekomst veilig en plezierig van de feestvreugde te laten genieten. Dat is wat smart initiatieven voor het carnaval kunnen doen. Geniet ervan!