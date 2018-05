Virtuele trainingsruimte voor autonome drones moet dure crashes vermijden

Onderzoekers van Massachusetts Institute of Technology (MIT) hebben een manier ontwikkeld waarmee autonome drones op een veilige manier kunnen oefenen om obstakels te ontwijken. De uitvinding kreeg de naam 'Flight Goggles', een virtual reality-ervaring voor drones die de vliegtuigjes in een veilige omgeving langs virtuele hindernissen laat vliegen.

Virtuele hindernissen

In de eerste plaats hebben de drones een grote, lege ruimte nodig waarin ze op een veilige manier kunnen rondvliegen. Vervolgens dragen ze een pc, een sensor en een camera mee tijdens de vlucht. De software van Unity Engine laadt een realistische ruimte vol virtuele voorwerpen, en vervolgens begint de drone nauwkeurig in de lege ruimte virtuele hindernissen te ontwijken.

"De drone vliegt rond in een lege ruimte, maar 'hallucineert' een compleet andere omgeving, en op die manier leert hij die omgeving kennen", legt onderzoeker Sertac Karaman van MIT uit. "De drones doen hetzelfde als in de echte wereld. We programmeren een bepaald parcours, en de drone maakt fouten, crasht en leert bij. Alleen breken we geen echte ramen tijdens dat proces."

Reddingsmissies

De onderzoekers van MIT wilden ook nagaan of de drone beter presteerde in de echte wereld na de oefenperiode in VR. De resultaten waren positief al merkten de onderzoekers dat hun virtuele training nog geen perfecte resultaten oplevert. Een drone was in staat om een moeilijk obstakel 119 keer vlekkeloos te passeren, maar zes keer ging het mis.

Hoewel veiligheid belangrijk is voor de onderzoekers, ligt de focus op snelheid. Ze haalden hun inspiratie bij drone-races, waar de vliegtuigjes zowel snel als nauwkeurig moeten manoeuvreren. De wetenschappers denken dat hun aanpak een grote meerwaarde kan betekenen voor drones die bijvoorbeeld reddingsmissies uitvoeren.