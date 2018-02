Visa bekent schuld in mislukte aankopen van cryptomunten

Vorige week geraakten Visa en Coinbase, een platform voor de handel van cryptomunten, verwikkeld in een steekspel. Op het sociale media-platform Reddit klaagden gebruikers dat ze tot wel 17 keer meer hebben betaald bij de aankoop van hun digitale munten. Visa en Coinbase gaven elkaar eerst de schuld, maar nu geeft er één de fout toe.

"De laatste twee dagen hebben klanten van Coinbase mogelijk veelvuldige transacties van hun rekening zien gaan. Dat probleem werd niet veroorzaakt door Coinbase", bekent Visa in een verklaring.

"Visa heeft contact opgenomen met banken om terugbetalingen in werking te stellen, en die bedragen komen op de rekeningen van de gedupeerden. Op dit moment zal de meerderheid van die transacties al zijn doorgevoerd. We raden mensen die toch nog problemen ervaren aan [...] om contact op te nemen met hun bankagent."

Toch blijft Visa oppervlakkig over wat precies de oorzaak van het probleem is, en of er nu een oplossing bestaat. Het bedrijf heeft al wel aangekondigd dat de fout niet zit in een recente wijziging in haar zogenaamde Merchant Category Code (MCC), zoals Coinbase eerder had geponeerd.