Vlaams digitaal leerplatform Bingel breekt door in Scandinavië

Bingel bestaat sinds 2011 en is een adaptief platform voor het basisonderwijs dat het makkelijker maakt om voor elke leerling een aanpak op maat uit te werken. "De mogelijkheden die digitaal leren biedt, maken het simpel om de leerstof te diversifiëren en zo leerlingen op hun eigen niveau te laten werken", zegt Winfried Mortelmans, ceo van Uitgeverij Van In.

In Vlaanderen is Bingel al lang ingeburgerd: 2.332 basisscholen maken gebruik van het systeem.

Geschikt voor anderstalige nieuwkomers

In Finland en Zweden brak Bingel vorig jaar door. Er kwamen volgens de uitgeverij 190.000 gebruikers bij. Intussen maken 2.154 scholen in Zweden en 1.392 in Finland er gebruik van. "Onze Finse collega's werden aangetrokken door de spelelementen die we in Bingel gebruiken. Hiervoor was hun leerstof zeer goed, maar soms wat zakelijk", zegt Mortelmans. "Zweden is al een jaar langer bezig. Het land kent een grote instroom aan nieuwe Zweden en Bingel is heel geschikt om hen bijvoorbeeld Zweeds aan te leren en hen voor te bereiden op een aantal belangrijke oriënteringstesten, die in Zweden in het lager onderwijs verplicht zijn."

Momenteel wordt Bingel nog verder ontwikkeld en wordt onder meer onderzocht hoe het systeem naar de smartphone kan worden gebracht.