Vlaamse snelwegdata gratis in real time beschikbaar voor ontwikkelaars

De gegevens worden gratis en in real time beschikbaar in het open data-portaal van de Vlaamse overheid. Het gaat daarbij om de meetgegevens van de 4.250 meetlussen die verwerkt zitten in de dynamische borden voor rijstrooksignalisatie, hun locatie en de verkeerstekens (vaak bestaande uit snelheidsbeperkingen of waarschuwingen voor file) op de 1.300 signalisatieborden.

In totaal gaat het om een 600-tal locaties rond Antwerpen, Gent en tussen Brussel en Leuven (E40).

De gegevens vallen onder de 'Modellicentie Gratis Hergebruik'. Door ze als open data beschikbaar te stellen wil de Vlaamse overheid ontwikkelaars, navigatiefabrikanten en andere spelers stimuleren om de informatie te verwerken in hun systemen om zo betere verkeersapps te krijgen.

Momenteel zijn de gegevens beschikbaar in een ruw maar gedocumenteerd XML-formaat. Later wordt dit ook als Datex2-formaat aangeboden en komen ook de gegevens van de dynamische tekstborden er bij.