Vlaanderen krijgt 2.500 laadpalen voor elektrische auto's

In Oostende is de eerste van 2.500 publieke laadpalen voor elektrische wagens ingehuldigd die de komende vier jaar in heel Vlaanderen zullen worden geplaatst. "Een belangrijke stap in de energieomslag", aldus Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld).