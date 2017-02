Vlaanderen krijgt slimme energiemeters vanaf 2019

Dat heeft de Open Vld-minister in het Vlaams Parlement geantwoord op een vraag van CD&V-parlementslid Robrecht Bothuyne.

Minister Tommelein is al even klaar met zijn nota voor de uitrol van de digitale meter, maar voorlopig was er nog geen akkoord binnen de Vlaamse regering. Vrijdag staat de nota opnieuw op de agenda van de ministerraad. In antwoord op een vraag van CD&V-parlementslid Robrecht Bothuyne liet Tommelein al deels in zijn kaarten kijken. Zo benadrukt de Open Vld-minister dat hij zijn administratie al aan het werk gezet heeft ter voorbereiding van de invoering van de digitale meters. Tommelein: "Ook bij de netbeheerders zijn er reeds voorbereidingen gestart door de opmaak van lastenboeken. Het komt er dus aan. We zijn zeker niet de eersten van de klas maar de laatsten van Europa. Er is dus geen tijd meer te verliezen. Ik zal er alles aan doen om de vooropgestelde streefdatum van 1 januari 2019 als officiële start van de uitrol van de digitale meters te halen. Ik zal absoluut geen vertraging organiseren, integendeel. Ik zal zorgen dat het vooruitgaat", klonk het woensdag in de commissie Energie.

Zonnepanelen

Er bestaat wel bezorgdheid bij eigenaars van zonnepanelen. Dat stipte CD&V'er Bothuyne ook aan. "Met de slimme meter verdwijnt de terugdraaiende teller onherroepelijk zoals die vandaag bestaat. De vraag is natuurlijk welk alternatief er komt", klonk het. Minister Tommelein antwoordde dat eigenaars van zonnepanelen niet zullen gestraft worden met de digitale meters. Tommelein: "Iemand die investeert in zonnepanelen zal duidelijk, zelfs als dat is met een terugdraaiende teller die wordt afgeschaft, in een systeem terechtkomen dat nog altijd rendabel blijft. Ook diegenen die in het verleden hebben geïnvesteerd, moeten niet opeens worden benadeeld door een systeem van digitale meters".

Een digitale meter, niet te verwarren met een slimme thermostaat, kan de meterstanden automatisch doorgeven aan het energiebedrijf. Maar het is voor gezinnen ook mogelijk om hun verbruik vlotter af te lezen en bijvoorbeeld het verbruik per dag of per week af te lezen, eventueel via een app. Dat kan hen motiveren om minder te verbruiken.

Wie betaalt de rekening?

De oppositie vraagt zich intussen af wie de kost van de digitale meters zal betalen. Volgens sp.a-parlementslid Rob Beenders zijn de toestellen duur en is niet duidelijk wie er voor zal betalen. Hij wijst daarbij op een eerdere kosten/batenanalyse die stelt dat de totale kostprijs tot twee miljard euro zal oplopen.

Nochtans zijn de huidige analoge meters eigendom van netbeheerder Eandis. Die kan er dus in theorie voor kiezen om de nieuwe meters zelf te betalen, of de factuur door te schuiven naar de eindklant. Maar ook dat is in principe een politieke beslissing want Eandis is in handen van de 7 distributienetwerkbeheerders en zij worden op hun beurt aangestuurd door lokale politici.