Vlaanderen maakt publiek gefinancierde onderzoeksdata vrij beschikbaar

De open data die de Flanders Reschearch Information Space (FRIS) ter beschikking stelt, zijn afkomstig van verschillende onderzoeksinstellingen, waaronder de vijf Vlaamse universiteiten. Het doel van FRIS is om bepaalde doelgroepen zoals onderzoekers, bedrijven, beleidsmakers, journalisten en de burgers te bereiken. Alles samen staat er vandaag al informatie over 75.000 onderzoekers, 29.000 onderzoeksprojecten en 300.000 wetenschappelijk publicaties op het FRIS-portaal.

De verschillende publicaties kunnen doorzocht worden via het platform DISQOVER. Deze slimme zoekmachine, die ontwikkeld werd door het Vlaamse groeibedrijf Ontoforce, werd al bekroond met verschillende internationale awards. Begin dit jaar haalde het bedrijf nog 4.3 miljoen euro op om DISQOVER verder te ontwikkelen en haar Amerikaanse verkoopkantoor verder uit te bouwen.

Apps

De lancering van het FRIS-portaal vond plaats in de Brusselse technologische hub BeCentral. Daar gingen leerlingen van de Open Summer of Code, een programma waarbij studenten vier weken lang de kans krijgen om innovatieve apps te ontwikkelen, meteen aan de slag met de open data.

"Iedereen kan vanaf nu deze gegevens gebruiken om nuttige en gebruiksvriendelijke toepassingen - apps - te ontwikkelen", zei minister Muyters. "Ik denk hierbij niet alleen aan onderzoekers en wetenschappers, maar ook aan studenten en bedrijven die de data misschien op een manier kunnen gebruiken waar we zelf nog niet eens aan gedacht hebben."

Ambitie

In 2018 zal er ongeveer 1,6 miljard euro geïnvesteerd worden in publiek wetenschappelijk onderzoek. "Tegenover die financiële input moet ook een wetenschappelijk output staan en die wordt dankzij FRIS zichtbaar", stelt Johan Hanssens, secretaris-generaal departement Economie, Wetenschap en Innovatie.

"We moeten de ambitie hebben om van Vlaanderen een koploper te maken", aldus nog Muyters. "Daarom zijn we als overheid ook een strategisch plan rond Artificiële intelligentie aan het uitwerken dat in het najaar naar buiten komt."