'Vlaanderen nog steeds op shortlist voor Tesla-fabriek'

'Het is momenteel wachten op de tender die wordt uitgeschreven, maar als die komt zal Vlaanderen die, net zoals Nederland, Duitsland en andere kandidaten, ontvangen', zegt een bron betrokken bij het dossier aan Data News.

The Wall Street Journal schrijft vandaag dat er prille gesprekken lopen tussen Duitsland en Tesla en CEO Elon Musk had zelf al getweet dat Duitsland een voorkeur heeft, specifiek 'De Duits-Franse Grens, nabij de Benelux-landen'. Maar die geruchten zouden volgens onze bron niet betekenen dat de fabriek per definitie naar Duitsland gaat.

De aanbesteding voor Tesla's gigafactory loopt al enkele jaren. In september 2015 was er al een gesprek tussen Musk en de Vlaamse Regering. In februari 2017 klonk het dat er opnieuw overleg was. In maart van dit jaar schreef Data News dat Vlaanderen op de shortlist staat en dat is ook vandaag nog steeds het geval.