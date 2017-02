Vlaanderen verwacht "later dit jaar" aanbesteding van Tesla

Dat blijkt uit het meest recente overleg tussen Tesla en Flanders Investment and Trade (FIT), zegt minister-president Geert Bourgeois (N-VA) op vragen van partijgenoot en Vlaams Parlementslid Karim Van Overmeire. De concurrentie is echter "enorm".

Bij een bezoek aan Vlaanderen in september 2015 had topman Elon Musk gezegd dat hij een productiesite voor de elektrische wagens of batterijpacks van Tesla in Vlaanderen op termijn niet uitsluit. "Vlaanderen zit zeker in de top 5 van potentiële vestigingsplaatsen in Europa", klonk het toen.

Meer duidelijkheid kwam er sindsdien niet. FIT bleef wel contact houden en vernam dat Tesla later dit jaar een 'tender' uitstuurt naar een aantal Europese regio's op de shortlist van Tesla. "Het goede nieuws is dat Vlaanderen daarbij hoort, maar het wordt onvermijdelijk een opbod tussen die verschillende regio's", besluit Bourgeois.

Alles uit de kast

In antwoord op de aanbesteding die Tesla zal sturen, zal Vlaanderen alles uit de kast moeten halen om effectief kans te maken. De concurrentie voor het aantrekken van een nieuwe Tesla-fabriek is immers "enorm", waarschuwt Bourgeois. Andere gegadigden zijn onder meer Spanje, Tsjechië, Nederland, Duitsland en Oostenrijk.

In voorbereiding op het bezoek in 2015 had FIT al een zogenaamd 'bidbook' klaar met troeven die Vlaanderen te bieden heeft. Denk bijvoorbeeld aan het aanwezige geschoold personeel en onze centrale ligging. Daarop werd sindsdien voortgewerkt, met onder meer een focus op batterijtechnologie en recyclage.

"Mogelijke interessante synergieën op vlak van onderzoek en ontwikkeling (O&O) werden, in alle discretie, met meerdere partners onderzocht", verduidelijkt Bourgeois, die echter niet veel meer kwijt kan. "Vooral discretie is een absolute voorwaarde, opgelegd door Tesla zelf, om te kunnen onderhandelen. Bij recente ontmoetingen tussen Tesla energie-experten en Vlaamse actoren werd afgetoetst hoe een mogelijke O&O-samenwerking in Europa vorm kan krijgen."