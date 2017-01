Vlaming laat Trump "Oilsjters" carnavalsliedje tweeten over Russische prostituees

Dat bericht nieuwssite HLN.be maandag. "Trump noemde Brussel een 'hellhole', dan mogen we ook wel eens goed met hem lachen", klinkt het bij de hacker die verantwoordelijk is voor de stunt.

"Ik ga naar Rusland, heel alleen, want ik heb daar iets van gehoord. Van matroesjka's en kalinka's, al wat mijn hart bekoort. Van het jaar gaat het niet naar de zon, maar naar Olga haar balkon." Met die woorden begint het filmpje in het "Oilsjters" over het "Congress in Moscow", dat Trump sinds zondagnacht via zijn officiële Twitter-account deelt. Het filmpje, op de muziek van het carnavalsliedje "Ne Russische congei" van enkele jaren geleden, toont Trump in de hoofdrol.

De stunt is het werk van de Belgische ethisch hacker Inti De Ceukelaire (21). "De jongste tijd werd er veel geschreven over Trump, maar ik heb niet het gevoel dat het veel helpt: we praten vooral tegen onszelf. Ik wou daarom iets niet-politiek doen. En ja, Trump noemde Brussel een 'hellhole', dan mogen we ook wel eens goed met hem lachen", zegt hij aan persbureau Belga.

10 euro

Daarnaast staat het filmpje in de Twitter-feed van Trump symbool voor hoe tweets kunnen verdraaid worden. "Twitter-gebruikers moeten zich daar bewust van zijn. Ik had maar tien euro nodig om de account van de machtigste man van de wereld te manipuleren."

De werkwijze van De Ceukelaire is relatief eenvoudig - het is niet eens hacking te noemen. De Ceukelaire ging tussen de oude tweets van Trump op zoek naar url's van websites die een foutmelding gaven en dus in onbruik zijn geraakt. Toen dat het geval bleek bij de url van het National Achievers Congress (NAC), die Trump had getweet op 11 april 2012, een dag voor hij er zou speechen, ging De Ceukelaire na of de domeinnaam te koop was. En dat was dus zo, ze kostte zelfs maar 10 euro. Vervolgens koppelde De Ceukelaire de domeinnaam en het filmpje aan elkaar, en stond het filmpje plots tussen de ruim 34.000 andere tweets van Trump.

Niet illegaal

"Ik heb niets onwettelijk gedaan", zegt De Ceukelaire, die eerder al aantoonde dat het relatief eenvoudig is om via Facebook privé-telefoonnummers te achterhalen. "Ik heb gewoon een in onbruik geraakte website opgekocht. Ik had evengoed niet op de hoogte kunnen zijn dat Trump naar die url had gelinkt." Computerwetenschapper Jeroen Baert (KU Leuven) beaamt. "Hij doet helemaal niets verkeerd. Hij brak niet in de account in en kocht gewoon een in onbruik geraakte domeinnaam. Het is dus geen hacking, gewoon een goede stunt."

De Ceukelaire, geboren en getogen in Aalst én carnavelist, knutselde ook zelf het filmpje in elkaar. "Het leek me een mooi contrast: het kleine Aalst tegenover de machtigste man op de aarde. Het is misschien een karikatuur, maar daar bedient Trump zich ook graag van: 'Make Oiljst great again!'"

De tweet van Trump, die linkt naar het filmpje, staat maandagmiddag overigens nog steeds online.