Vlamingen tevreden over elektrische wagen, maar actieradius blijft zorg

Uit de resultaten van de enquête blijkt dat 96,3 procent tevreden is over de auto en de rij-ervaring. Meer dan negen op de tien zou een elektrische auto aanraden aan vrienden en familie. Energieminster Bart Tommelein (Open Vld) vindt de resultaten hoopgevend.

Actieradius nog te klein

Grootste bezorgdheid blijft evenwel de actieradius: slechts 55 procent is daar tevreden over. Amper 11 procent is tevreden over het aanbod aan publieke laadpalen. Tommelein wijst erop dat er tegen eind dit jaar 750 palen bij komen. Tegen 2020 zullen er 2.500 zijn, minstens één in elke gemeente. "Lokale overheden kunnen uiteraard beslissen nog meer laadpalen te plaatsen. We rekenen ook op de privé op om mee op de kar te springen. Meer laadpalen aan tankstations, maar ook aan bedrijven, warenhuizen en pretparken zullen meer mensen overtuigen om over te schakelen op een elektrische wagen."

De voornaamste reden om elektrisch te gaan rijden is de milieu-impact. Ook het verlagen van de brandstofkosten en de premie van de Vlaamse overheid spelen een rol.

Momenteel rijden er al meer dan tienduizend elektrische voertuigen op de Belgische wegen. Vijftig procent van de elektrische wagens is van het Japanse Nissan, dat wereldwijd goed scoort met de Leaf. Renault bekleedt met 20 procent de tweede plaats in de verkoopsstatistieken.