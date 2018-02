VLC werkt voortaan met Chromecast

Met de komst van VLC 3.0 gaat de zowel de desktopversie als de mobiele app Chromecast ondersteunen. Dat wil zeggen dat je vanaf laptops of smartphones vrij eenvoudig mediabestanden kan afspelen op een tv waar een Chromecast is aangesloten.

Gebruikers zullen het cast-icoon te zien krijgen als hun toestel en de Chromecast op hetzelfde netwerk zijn aangesloten. Als het afgespeelde videoformaat ook door de Chromecast wordt ondersteund dan wordt er enkel gestreamed. Als dat niet het geval is dan wordt het bestand eerst gecodeerd op je toestel, wat er kan voor zorgen dat je batterij sneller leeg loopt.

Google Chromecast is al enkele jaren op de markt, maar richt zich in eerste instantie tot streamingdiensten als YouTube en Netflix. Het was ook mogelijk om vanaf Android je volledig scherm te casten, maar voor het afspelen van video werkte dit meestal niet zo vlot.

Andere nieuwigheden in VLC 3.0 is dat de desktop- en mobiele variant voortaan dezelfde versienummering zullen volgen. Ook is er voortaan hardware decoding om 4K en 8K beelden vlotter af te spelen. De volledige changelog kan je hier terugvinden.