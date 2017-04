Vliegende auto AeroMobil dit jaar in voorverkoop

Volgens een persbericht van Aeromobil is het voertuig "zowel een compleet geïntegreerd vliegtuig als een volledig functionerende vierwielige hybride auto". Het nieuwe model zal getoond worden op de Top Marques Monaco, een exclusief auto-evenement voor superwagens.

Verdere details zijn nog niet bekend, inclusief de prijs. Het prototype uit 2014 kan echter op benzine werken en volgetankt 700km rijden en 875km vliegen. Het haalt een topsnelheid van 160 kilometer per uur op de weg en 200 kilometer per uur in de lucht. Indien je eraan denkt eentje te kopen zal je een vliegbrevet en een rijbewijs nodig hebben.

Hopelijk is de commerciële versie betrouwbaarder dan het testmodel. In 2015 moest uitvinder Stefan Klein nog een noodlanding maken toen hij achter het stuur zat. Door middel van een parachute wist hij veilig de grond te bereiken zonder serieuze letsels.

Volgens het team van Aeromobil heeft het huidige model echter "honderden verbeteringen ondergaan" en is het voertuig in overeenstemming met bestaande regelgeving voor zowel auto's als vliegtuigen.