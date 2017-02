VMware droomt van hybride wolken

Voor het onderzoek bevroeg Vanson Bourne 1.650 beslissingnemers uit de it en 1.650 beslissingnemers uit de business ondervraagd, van bedrijven over de hele wereld, waaronder België. Zij geven aan dat het beheer van technologie steeds vaker verhuist van het it-departement naar de business. Zo'n 61 % van de ondervraagden ziet dat gebeuren. Op de vraag 'waarom', antwoorden ze onder meer snelheid (59 %), innovatie (58 %) en reactievermogen (56 %). Die trend is, niet echt verrassend, niet volledig met de zin van it-verantwoordelijken. Zij houden belangrijke functionaliteiten zoals netwerkbeveiliging en compliance (56 %), storage (34 %) en private cloudgebaseerde diensten (33 %) liever onder hun eigen beheer.

"Er is een decentralisatie bezig," zegt Bart Coole, country manager VMware voor België daarover. "Bedrijven willen flexibiliteit. Iedereen wil nieuwe applicaties die meteen beschikbaar zijn. De business wil daarmee snel inspelen op de markt en het is aan it om dat te voorzien. Een mogelijke oplossing is een software defined omgeving. Ze moeten een flexibele omgeving in het bedrijf bouwen, waardoor zij makkelijker kunnen reageren op interne vraag."

Wil it de touwtjes in handen houden, dan moeten ze zelf snel kunnen schakelen. Naar de cloud trekken lijkt daar de voor-de-hand liggende oplossing, maar cloud is vooral goed voor tijdelijke en geïsoleerde it-projecten, zegt VMware. Om een goede it-infrastructuur op te bouwen, zeker als je al met wat legacy zit die geïntegreerd moet worden, heb je dezelfde voorzorgen en planning nodig als met een eigen datacenter. Bart Coole: "Wij zijn bij VMware niet anders. Ook wij zijn met een transformatie bezig. Intern gebruiken wij onze eigen software, waardoor we snel aan applicaties kunnen. De kunst is te zorgen dat de eindgebruiker nog het bos door de bomen ziet. Als je telkens in elke aparte app moet inloggen, werkt is vertragend."

Security

Nog zo'n belangrijke trend. In het onderzoek ziet 49% de veiligheid naar beneden gaan, onder meer onder invloed van Bring Your Own Device. "Security gaat verder dan alleen je datacenter. Dat draait ook over je randvoorwaarden, de laptops, de smartphones," zegt Bart Coole. "Dat de cloud secure is, dat weet iedereen, die mensen zijn daar dagelijks mee bezig. Maar het is niet omdat je datacenter goed beveiligd is, dat je daarmee veilig zit. Als jij dat niet verder duwt naar je mobiele toestellen, dan kan je een structureel probleem hebben. Voor bedrijven is het erg belangrijk om zich ervan bewust te zijn dat security verder gaat dan gewoon de infrastructuur en de back end."

De oplossing die VMware voorstelt is, niet toevallig, een gevirtualiseerde omgeving. "Wij bouwen een schil rond al die applicaties. Daarbij blijven de verschillende virtuele omgevingen van elkaar afgesloten, zodat je niet zomaar van de ene naar de andere kan. Tegelijkertijd kan iemand met de juiste rechten wel aan de applicaties die hij nodig heeft, met één login."

Hybride cloud

Het uiteindelijke plan, zegt Bart Coole, is om makkelijk van 'machine' te veranderen. "De droom is natuurlijk de hybride cloud," zegt hij. "De mogelijkheid om te definiëren op welke plaats welke applicatie draait. Daarbij draait een app bijvoorbeeld 'on premise', maar tijdens een drukke periode zoals het eindejaar, wil het bedrijf de app boosten in de cloud, zodat hij meer verwerkingskracht krijgt, om hem later weer terug naar het eigen datacenter te halen."

Het is dan ook die hybride cloud waar VMware al een tijdje aan werkt. Het bedrijf werkt onder meer samen met IBM en Amazon om zijn software 'native' op allerlei servers en cloudplatformen te draaien. "Wanneer mensen een software defined omgeving hebben, kunnen wij die transportability een mogelijkheid maken."