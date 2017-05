VMware maakt technologie breder inzetbaar voor IoT en cloud

VMware introduceert Pulse IoT Center, een tool om IoT infrastructuur en devices te beheren. Hierna komen nog volgens Gelsinger veel meer VMwarePulse oplossingen voor organisaties die succesvolle IoT infrastructuur bouwen, verbinden, beheren en beveiligen, ook in edge networking en in de cloud. Dit past in de uitbouw van de strategie van VMware on klanten een compleet aanbod van IoT, mobile device management, end-user computing, software defined datacenter (sddc) devops oplossingen te bieden.

Cloud

Verder integreert VMware zijn virtualisatie en cloud technologie nauwer met Amazon Web Services (AWS), Google, Pivotal en Dell EMC. Zo zijn Google Chromebooks geschikt met VMware WorkSpace ONE endpoint management technologie. Met AWS wordt samengewerkt rond de virtuele desktop infrastructuur partnership van Dell EMC en VMware technologieën. Ook is er meer nauwe integratie tussen VMware en development technologie van Pivotal, onderdeel van Dell Technologies.

vSphere

Gelsinger toonde verder hoe de VMware Cloud op AWS werkt. Hierdoor kunnen klanten hun VMware vSphere-gebaseerde applicaties laten werken in private, hybride en AWS public cloud omgevingen met VMware beheertools zoals vRealize Automation in combinatie met Dell EMC backup oplossingen.

Workspace ONE

Ook werden door Gelsinger de voordelen belicht van VMware AirWatch mobile device management en WorkSpace ONE. WorkSpace ONE waar gebruikers snel hun apps kunnen downloaden en gebruiken in een veilige gevirtualiseerde werkplek.

VDI Complete

Gelsinger introduceerde tot slot VDI Complete, een end-to-end virtuele desktop infrastructuur oplossing. Deze combineert virtuele desktops met de VMware VxRail hyperconverged infrastructuur oplossing. De combinatie biedt een complete snelle VDI oplossing, aldus Gelsinger.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.