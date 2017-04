VMware verkoopt vCloud Air

De overname moet in het tweede kwartaal worden afgerond. OVH bedient met zijn hybride cloud aanbod meer dan 1 miljoen klanten waarbij diensten vanuit 260,000 servers worden aangeboden. De dienst gaat nu vCloud Air "powered by OVH" heten.

OpenStack en AWS

VMware CEO Pat Gelsinger kijkt uit naar een nauwe samenwerking met OVH. VMware, onderdeel van Dell Technologies, zag zijn omzet in 2016 met 9 procent stijgen naar 2,03 miljard dollar. Groeikansen liggen voor VMware en Dell ook bij OpenStack en de samenwerking met Amazon Web Services (AWS) die gebruik maakt van VMware technologie en de Dell EMC Virtustream services.

VMware vCloud Air is een concurrent van AWS. VMware ziet meer kansen in een samenwerking met AWS dan volop te concurreren, vandaar de verkoop. VMware heeft inmiddels een netwerk van 4400 vCloud Air service providers die het onder andere opnemen tegen Amazon Web Services en Microsoft Azure. OVH heeft zelf zo'n 260.000 servers verspreid over 20 datacenters in 17 landen.

