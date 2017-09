VMware wil het Zwitserland worden van de cloud

Nog geen twee weken na VMworld in Las Vegas, staat Pat Gelsinger op het podium van VMworld Europe, in Barcelona. Hij komt er de strategie van het bedrijf uitleggen. En die ligt, zoals dat bij bijzonder veel bedrijven is dezer dagen, in de cloud.

Security in de hypervisor

Enkele van de belangrijkste aankondigingen waar VMware mee komt, zijn opgewarmde versies van wat er twee weken geleden al in Las Vegas werd gezegd. Ten eerste is er AppDefense. Dat product stopt beveiliging in de hypervisor. Het werkt via whitelisting. Een overkoepelende policy, gebaseerd op een schone installatie van een server, geeft aan wat de verschillende applicaties in het bedrijfsnetwerk allemaal mogen uitspoken, en als een programma of onderdeeltje daarvan afwijkt, gaat er een alarmbelletje af.

Het doet veel denken aan wat securitysoftware als Carbon Black en Palo Alto doen, en het valt dan ook op dat VMware ook met die verschillende beveiligingsfirma's samenwerkt. Of dat niet een beetje in mekaars vlees snijdt, vroegen we aan Rajiv Ramaswami, COO Products en Cloud Services. "Wat we met AppDefense doen is een manier bieden om problemen te detecteren en policies door te drukken over het platform heen. De beveiligingsfirma's waar we mee samenwerken moeten daar bovenop waarde toevoegen door bijvoorbeeld gedragsanalyse, of door AI of machine learning." Hij geeft het voorbeeld van Wannacry. "Wij hebben dat getest, en het systeem detecteert dat. Maar da's iets nieuws, AppDefense weet niet wat het daar vervolgens mee moet doen. Het staat niet op de whitelist. En daar komen die andere bedrijven op de proppen," vertelt hij. "Ik zie het niet als cannibalisering," voegt Sanjay Poonen, COO Customer Operations eraan toe. "Ik zie het eerder als een manier om hen krachtiger te maken. Omdat we vanuit VWware een directe link leggen naar die bedrijven."

Netwerken

Daarnaast is er nog de mededeling dat NSX, VMwares software-defined networking platform dat in verschillende omgevingen kan draaien, nu tot in de cloud is gegroeid. Het platform, dat onder meer een extra laagje beveiliging voorziet via microsegmentatie, werkt nu niet alleen maar over de verschillende on-premise datacenters heen. Het bedrijf heeft namelijk NSX Cloud gelanceerd, als een Software-as-a-Service dienst. Ze wordt ook ingebouwd in VMware Cloud op AWS, zodat bedrijven hun workloads kunnen verhuizen van eigen vSphere omgevingen naar Amazon Web Services en terug. "NSX is de geheime saus aan het worden in alles wat we doen," zegt Pat Gelsinger, VMware CEO daarover tijdens zijn keynote. "Wat vSphere de voorbije twintig jaar was, is NSX misschien wel voor de volgende twee decennia."

Voorbij het datacenter

Kort samengevat wilt VMware in de cloud gaan doen wat het vroeger met het datacenter deed: een onderliggend platform maken waarin alle verschillende apps draaien. Het houdt het daarbij niet alleen op virtuele machines in het eigen datacenter, maar gaat over de verschillende clouds heen. Tot in mobiele toestellen en IoT toe. Het idee daarachter is dat klanten van VMware het systeem als basis gebruiken, en dat ze vandaaruit snel en makkelijk applicaties kunnen verhuizen van on-premise servers naar andere, moderne on-premise servers, of naar cloudomgevingen. De applicaties die ze daar draaien worden vervolgens naar alle verschillende soorten toestellen gestuurd. Om dat voor mekaar te krijgen werkt VMware samen met alles en iedereen, ook de minder voor de hand liggende bedrijven. Er is een grote samenwerking met Amazon voor diens clouddiensten AWS, en een jaar eerder was er ook al IBM, dat zijn eigen cloud uitbaat. Aan de hardwarekant is VMware uiteraard vriendjes met Dell EMC, dat een meerderheidsaandeel in het bedrijf heeft, maar ook HP mag bij op de boot. Cloud Zwitserland, dat lijkt het plan. De lijm die alles met alles verbinden.

Waarheen met die VMware

Het is niet echt een nieuw verhaal. VMware verkondigt dit al enkele jaren op een of andere manier, maar wat wel opvalt is dat het nu eindelijk vorm begint te krijgen. "We hebben onze visie uit de doeken gedaan, en die is niet zo heel erg veranderd de laatste paar jaar. We willen eender welke applicatie leveren naar eender welk toestel, via eender welke cloud," zegt Joe Baguley, VMware CTO Emea. Het lijkt op het eerste zicht een gek idee, omdat VMware zijn grondbeginselen, en zijn best betalende klanten, nog altijd uit de markt van private datacenters haalt. Maar met de snelle adoptie van de cloud lijkt dat niet langer een markt te zijn waarop je een toekomst kunt bouwen. "We zijn groot geworden door virtualisatie van de servers. Je hebt nunog geen saturatie maar de markt begint wel vol te lopen," zegt Bart Coole, country manager Belgium & Luxemburg aan Data News. "Wat is dan de 'next big thing', de volgende technologie waarmee je die kostenefficiëntie en die transformatie kunt hebben? Dat gaat richting cloud, richting mobiele toestellen. We willen dat mensen die al jaren op onze software draaien de keuze hebben waar ze gaan draaien."