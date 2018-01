VMware zou Dell EMC overnemen

Dell EMC wordt mogelijk overgenomen door cloudbedrijf VMware. Het nieuws wordt gebracht door CNBC, maar werd voorlopig nog niet bevestigd. Het is vreemd nieuws, niet in het minst omdat Dell een belang van 80 procent heeft in VMware, dat het te pakken kreeg toen het in 2015 EMC overnam. VMware is dus een dochter van Dell EMC.

Bedoeling van de omgekeerde overname zou zijn om Dell terug naar de beurs te brengen, zonder een hele nieuwe beursgang te moeten maken. Oprichter Michael Dell haalde zijn bedrijf vier jaar geleden van de beurs. Hij en investeerder Silver Lake kochten toen alle aandelen van Dell om privaat te gaan. Nu zou het bedrijf, dat zijn winsten op de krimpende pc-markt stevig zag zakken, geld nodig hebben om schulden af te betalen.

De schuld van Trump

En dàt heeft dan weer te maken met Trump, en diens belastinghervormingen. Daarbij zouden bedrijven met veel schulden niet langer grote belastingvermindering krijgen. Volgens gegevens van nieuwssite Bloomberg staat de ooit grootste computerbouwer ter wereld voor zo'n 46 miljard dollar in het krijt bij verschillende financiers. Dell betaalt zo jaarlijks twee miljard aan interesten op die schulden, die het nu dus niet meer (of veel minder) kan aftrekken. De omgekeerde overname zou een van de opties zijn die wordt overwogen om dat probleem op te lossen. Ook een reguliere beursgang wordt onderzocht.

VMware staat opgelijst op de New York Stock Exchange, en door 'gekocht' te worden, zou Dell zo makkelijk terug beursgenoteerd kunnen worden, zonder de papiermolen van een traditionele IPO. In het plan zou VMware Michael Dell en Silver Lake uitbetalen met aandelen in het nieuwe extra grote bedrijf. Die kunnen vervolgens verkocht worden om een deel van de schulden van Dell af te betalen.

Grootste overname

Dell kreeg een meerderheidsaandeel in VMware in 2015, toen het bedrijf cloudbouwer EMC kocht. Dat was toen de grootste IT-overname ooit. VMware groeide sindsdien als kool. Een overname van moederbedrijf Dell zou (weer) de grootste overname ooit in de computerbranche kunnen zijn.

Voor VMware kan de overname alvast vervelende gevolgen hebben. Het bedrijf doet in virtualisatiesoftware, en een zekere onafhankelijkheid is daarbij gepast. Als platformbedrijf moet VMware niet alleen samenwerken met Dell, maar ook met HP en de anderen. Het aandeel VMware kreeg alvast een knauw op de beurs door het nieuws over de mogelijke overname van Dell.

Later deze maand komt het bestuur van Dell bijeen om te praten over de strategische opties.