Vodafone blijft sterkhouder van Proximus tot alvast 2022

Cijfers plakt Proximus er niet op, maar de samenwerking met Vodafone is belangrijk voor de Belgen. Ze gaat al mee sinds 2003, toen Vodafone nog 25 procent had in de toenmalige mobiele operator Proximus. Belgacom kocht Vodafone in 2006 uit voor 2 miljard euro.

Sindsdien is de formele samenwerkingsovereenkomst voor België en Luxemburg telkens verlengd. Daardoor kunnen multinationals gebruik maken van de internationale beheerde mobiele diensten van Vodafone en toegang hebben tot Vodafone Global Enterprise-diensten zoals Vodafone Spend Analytics (uitgaven-analyse) of Enterprise Managed Mobility (beveiliging en ondersteuning voor smartphones en tablets). De twee sturen hun klanten ook naar elkaars netwerken als ze roamen en ze werken ook samen voor productvernieuwing, onder meer in het tegeldemaken van mobiele data en in geconnecteerde auto's en mobiliteitstoepassingen, die bij Proximus in zijn Be-Mobile filiaal zijn ondergebracht.

CEO Dominique Leroy van Proximus noemt het "een uitstekende samenwerking" met een "wereldwijde speler". Dat is geen overdrijving. Vodafone is met zijn meer dan 470 miljoen abonnees in 21 landen de tweede grootste operator van de wereld, na China Mobile. In Duitsland, Italië, Groot-Brittannië en Spanje heeft het alles bijeen 86 miljoen mobiele klanten, met nog eens 30 miljoen in 9 andere Europese landen. In India zijn er 205 miljoen klanten en in Afrika 123 miljoen, vooral in Zuid-Afrika en Egypte, maar ook in Congo, Kenia en Ghana. Vodafone heeft ook 23 miljoen klanten in Turkije. Daarbuiten heeft het alles bijeen ook 14 miljoen vaste internetklanten en 9,8 miljoen tv-klanten.

Houdt Vodafone van Liberty?

Pikant is dat er regelmatig berichten verschijnen over een mogelijk verregaande samenwerking tussen Vodafone en Liberty Global.

Liberty is met zijn 18,5 miljoen kabeltv-klanten in onder meer Groot-Brittannië, België, Duitsland, Zwitserland, Polen, Hongarije en Roemenië, zeer complementair met de mobiele activiteiten van Vodafone. De twee zijn eind december in Nederland zelfs de 50/50 joint venture VodafoneZiggo begonnen. Die heeft daar nu 37 procent van de Nederlandse communicatiemarkt en is goed geplaatst om KPN te beconcurreren met een sterk convergent "quadruple play" aanbod (tv, telefoon, internet en mobiel). KPN heeft nog 43 procent van de Nederlandse markt.

Op het Mobile World Congress in Barcelona hield CEO Vittorio Colao van Vodafone zich op de vlakte over verdere toenaderingen tot Liberty. Hij noemde de Nederlandse joint venture wel "attractief".

Sindsdien is er speculatie dat Vodafone in Groot-Brittannië scheep zou gaan met Virgin Media (Liberty) of ook, volgens The Register in maart, dat Liberty de Britse activiteiten van Vodafone zou overnemen en zelf zijn Duitse activiteiten zou verkopen aan Vodafone. Colao ontkende vervolgens dat er "actieve gesprekken" zouden lopen. Analisten van Jefferies schreven dan weer dat dergelijke fusies substantiële synergiën zouden opleveren, onder het motto "waar rook is, is vuur".

Tegen die achtergrond mag Proximus zich in de handen wrijven dat het zijn contract met Vodafone voor vijf jaar heeft kunnen verlengen.

Proximus noch Vodafone hebben ooit concreet gecommuniceerd over de kosten en baten van hun samenwerking, maar twee jaar geleden zei toenmalig CFO Ray Stewart van Proximus in een interview met Trends dat het lidmaatschap van de "inkoopclub" van Vodafone ervoor zorgde dat Proximus geen nadelen ondervond van het feit dat het een kleine speler is.