Vodafone test volgsysteem voor drones

De populariteit van hobbydrones heeft de afgelopen jaren een hoge vlucht genomen, maar ongevaarlijk zijn de gadgets niet. Luchtvaartorganisaties klagen over drones die gevaarlijk dicht bij vliegvelden en passagiersvliegtuigen komen, wat op een ramp kan uitdraaien. Veel onbemande vliegtuigjes zijn bovendien te klein zijn om op de radar te zien.

Het nieuwe systeem geeft dronepiloten en autoriteiten de mogelijkheid de onbemande vliegtuigjes continu te volgen. Daarnaast test Vodafone een functie die drones belet over risicovolle zones te vliegen, zoals luchthavens en gevangenissen. Autoriteiten kunnen de besturing van een drone bovendien overnemen en dwingen te landen.

Vodafone werkt voor het systeem samen met het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) en voert de tests dit jaar uit in Spanje en Duitsland. Het bedrijf hoopt het trackingsysteem in 2019 in de markt te zetten.