Volgende doelwit Trump: netneutraliteit

Volgens een artikel in The New York Times heeft de Trumpadministratie zijn zinnen gezet op het ongedaan maken van de netneutraliteitsregels uit het Obamatijdperk. Die werden goedgekeurd in 2015 om te verzekeren dat providers alle internetverkeer gelijk behandelen. Eerder deze week keurde het Amerikaans Congres nog de intrekking van geplande privacywetten onder Obama goed.