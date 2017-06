Volgens VS zaten Russische hackers achter nepnieuws dat tot Qatar-crisis leidde

Twee weken geleden kondigde het officiële persagentschap van Qatar aan dat het werd gehackt. Daardoor werd een valse mededeling verspreid, toegeschreven aan de emir van Qatar. Die ging over de relatie van Qatar met de Amerikaanse president Donald Trump en over erg gevoelige politieke problemen met landen als Iran en Israël.

Zo had hij Iran een macht genoemd die "niet kan worden genegeerd". De emir zou ook gezegd hebben dat "er geen reden is voor Arabische vijandigheid jegens Iran". Hoewel het persagentschap snel aankondigde dat het om nepnieuws ging, schoot de valse mededeling in het verkeerde keelgat bij de soennitische vijanden van Iran.

Saoedi-Arabië, Bahrein, Egypte, de Verenigde Arabische Emiraten en Jemen besloten de diplomatieke banden met Qatar op te schorten. De grenzen werden gesloten, de vluchten geschrapt en de Qatarese tv-zender Al-Jazeera werd geblokkeerd.

Nu gaan de FBI en de Amerikaanse inlichtingendiensten ervan uit dat het nepnieuws dat de aanleiding was voor deze crisis, het werk is van Russische hackers. Eind mei trokken FBI-specialisten naar Qatar om de vermeende cyberaanval op het persagentschap te onderzoeken. De Qatarese minister van buitenlandse zaken verklaarde aan CNN dat het FBI de hack heeft bevestigd.

Anonieme Amerikaanse overheidsfunctionarissen verklaarden bovendien dat de hack vanuit Rusland komt - al zou het nog onduidelijk zijn of de Russische overheid of een criminele organisatie achter de hack zitten. Wel vermoeden de functionarissen dat Rusland als doel heeft om tweespalt te creëren tussen twee belangrijke bondgenoten van de VS: Qatar en Saudi-Arabië.