Volkswagen-ingenieur veroordeeld voor schrijven sjoemelsoftware

James Liang pleitte met het zicht op strafvermindering schuldig aan fraude en schending van de Clean Air Act. Hoewel hij niet de enige is die voor de rechtbank moet verschijnen, is hij als ingenieur wel de laagste in rang om op het matje te komen voor dieselgate.

De advocaat van Liang argumenteerde volgens Reuters dat de man handelde "uit misleidde loyaliteit tegenover zijn werkgever". Toch werd hij in de VS veroordeeld tot 200.000 dollar boete en veertig maanden gevangenisstraf. Dat is veel als je weet dat de openbaar aanklager maar 20.000 dollar vroeg en ook de gevangenisstraf dichtbij het maximum zit. Maar door hem te veroordelen, waartegen Liang nog in beroep kan gaan, willen de rechter en de openbaar aanklager een voorbeeld stellen naar anderen.

De rechtszaak zal ongetwijfeld een signaal sturen naar de auto-industrie, maar ook naar elke software ontwikkelaar die in opdracht van zijn of haar baas software schrijft om regelgeving te omzeilen. Liang werkt vandaag nog steeds voor VW, maar niet als softwareingenieur.

Dat Liang een effectieve gevangenisstraf krijgt is ook opmerkelijk. Ter vergelijking: Voor het olielek dat BP in de Golf van Mexico veroorzaakte kregen de meeste verantwoordelijken een straf met uitstel.

Volkswagen zou de zogenaamde sjoemelsoftware in de VS en Europa hebben ingezet tussen 2006 en 2015 bij zo'n elf miljoen wagens. De software herkende het wanneer de wagen op rollen stond, waarbij de uitstoot kon worden gemeten, en daarbij zakte de uitstoot tot onder de vereiste normen. Maar die uitstoot was in praktijk, wanneer de wagen op gewone banen reed, veertig keer hoger.