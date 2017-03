Volkswagen investeert miljarden in zelfrijdende wagen

De grootste autobouwer van Europa belooft een miljardeninvestering in elektrische wagens en autonoom rijden. Zo wil het tegen 2025 dertig elektrische modellen lanceren en extra specialisten aanwerven. Dat kondigt ceo Matthias Mueller aan op de autoshow van Geneva.

Bij die aankondiging hoort ook een nieuwe conceptwagen die de naam Sedric meekrijgt. Dat moet een zogenaamd level 5 vehicle worden, een niveau waarbij de wagen volledig zonder chauffeur kan rijden.

Volkswagen blijft echter vaag over de details van zijn programma. Hoeveel er exact zal worden geïnvesteerd of wanneer de eerste elektrische of (semi-)autonome voertuigen er komen, wordt niet specifiek gezegd. Ook de conceptwagen is op dat vlak eerder een droombeeld dan een wagen die in de nabije toekomst al op de weg zal rijden.

De Duitse autobouwer wil zich met de elektrische plannen herpakken nadat het de afgelopen jaren uitgebreid werd betrapt op het manipuleren van uitstootmetingen van dieselwagens. Die bleken veel vervuilender dan officieel aangegeven, maar de software van de wagen beperkte de uitstoot van de motor wanneer er een meettest werd vastgesteld.

Of Volkswagen de ontwikkelaars die destijds aan de sjoemelsoftware meewerkten kan herinzetten voor de ontwikkeling van software voor zelfrijdende wagens is niet bekend.