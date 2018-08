Volkswagen start vloot met volledig elektrische deelvoertuigen in Berlijn

De investeringen worden gespreid tot 2025 en zullen de digitale aanbiedingen en diensten ondersteunen. Volkswagen verwacht in de toekomst daaruit hoge omzetten te puren. De constructeur wil samenwerkingen aangaan en overnames doen om de nodige softwarekennis te verwerven. "Om deze ontwikkeling meester te worden, moeten we de auto tot op zekere hoogte heruitvinden", zei Michael Jost, hoofd merkstrategie.

Volkswagen is daarnaast ook van plan om een onderafdeling "We Share" te lanceren, voor e-deelvoertuigen. De lancering gebeurt naar verwachting in het tweede kwartaal van 2019 in Berlijn, met een vloot van 1.500 e-Golf-modellen, later gevolgd door 500 modellen van de e-Up. Het initiatief zal later uitgebreid worden naar andere grote Duitse steden, Europese markten en enkele Amerikaanse en Canadese steden vanaf 2020.