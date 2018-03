Volkswagen zet haar eerste elektrische bus in op de Zweedse wegen

In een persbericht heeft Volkswagen haar eerste volledig elektrische bus aangekondigd. Het gaat om drie bussen van het merk Scania die honderd ritjes van 15 kilometer per dag zullen afleggen. Onderweg zijn er naar verluidt veertig haltes, en na elke rit is een oplaadbeurt van tien minuten voldoende om de bus opnieuw klaar te stomen.

De Scania's zullen vanaf midden maart actief zijn in het Zweedse Österlund. Volgens Volkswagen heeft haar elektrische bus naast milieuvriendelijkheid nog een aantal troeven ten opzichte van diesel- en benzine gemotoriseerde voertuigen. Ten eerste is de bus met een maximumsnelheid van 70 kilometer per uur goed afgestemd voor het verkeer in de stad.

Geluidspollutie verminderen

Een voordeel is ook dat de elektrische motor van de bus erg stil is, wat op termijn de geluidspollutie in steden kan helpen verminderen. Verder beweert de autobouwer dat de nieuwe bussen lagere operationele kosten hebben, en dat ze ook goedkoop zijn in onderhoud.

De nieuwe Scania bussen zijn lang niet de enige volledig elektrische exemplaren. Het Amerikaanse bedrijf Proterra heeft vorig jaar een wereldrecord gevestigd door een elektrische bus meer dan 1.700 kilometer in één trek te laten rijden. Het Chinese Shenzhen wil bovendien al haar bussen elektrisch maken, en in Europa is Nederland een grote voortrekker. Bij onze noorderburen rijden er al zo'n 100 exemplaren. In ons land is het nog wachten tot eind 2019.