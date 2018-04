Volta Ventures investeert voor het eerst in crypto-start-up

Het kapitaalfonds Volta Ventures heeft voor het eerst geld uitgereikt aan een start-up die handelt in cryptomunten. Keyrock werkt zoals een bedrijf dat aandelen verhandelt en investeerders adviseert, maar dan met cryptomunten. Naast Volta Ventures pompten ook het Brusselse 'Seeder Fund' en het Luxemburgse 'TNN Capital' geld in de start-up.

"We zijn ervan overtuigd dat blockchain-technologie een belangrijke impact zal hebben in de toekomst", zegt Keyrock CEO Juan David. "Cryptomunten zullen een grote rol spelen om de technologie mainstream-bekendheid te geven. Zoals bij elke markt, heeft ook de cryptomarkt nood aan transparantie, stabiliteit en een robuuste infrastructuur. Dat komt iedereen ten goede."

Mede-oprichter en CEO Juan David zette eerder de techacademie Elium op die opleiding voorziet voor ondernemers van technologiebedrijven. Samen met de ondernemer en softwareontwikkelaar Jeremy De Groodt, en de consultant Kevin De Patoul, richte hij Keyrock op.

Hoofdinvesteerder Volta Ventures reageert enthousiast over de meerwaarde die de start-up aan de markt van cryptomunten kan brengen. "We geloven dat Keyrock nieuwe manieren zal vinden om op een slimmere manier handel te drijven in cryptovaluta, wat ook belangrijk is voor investeerders in de munten", verklaart Frank Maene, managing partner bij Volta Ventures. "Een platform zoals Keyrock is relevant en noodzakelijk los van de schommelingen op de cryptomarkt."