Volvo bouwt eerste elektrische auto in China

Het elektrische model zal worden gebaseerd op het CMA-platform voor kleinere, compactere wagens. Dat is het platform dat momenteel bij Volvo Car Gent wordt geïnstalleerd.

"De beslissing om de eerste elektrische wagen in China te bouwen is een bewijs van de centrale rol die het land zal spelen in de elektrische toekomst van Volvo en benadrukt de groeiende rol van China als productiecentrum voor de auto-industrie", zo staat in een persbericht. Volvo heeft drie fabrieken in China (Daqing, Chengdu en Luqiao).

Volvo Cars wil tegen 2025 een miljoen elektrische auto's (volledig elektrisch en hybride) verkopen.

Woordvoerder Mark De Mey van Volvo Car Gent wijst erop dat de aankondiging niet uitsluit dat er ook in Gent een elektrische wagen kan komen. "Vast staat dat we de hybride versie van de V60 in mei tijdelijk van Zweden gaan overnemen (tot het oude platform volledig is omgebouwd) en we hebben ook meegedeeld dat er van de XC40 een hybride versie komt. Die zal ook in Gent worden gebouwd."

Bij Volvo in Gent wordt later dit jaar de productie opgestart op het CMA-platform, met als eerste model de XC40 (een compacte SUV). De Gentse fabriek kreeg eerder dit jaar al een tweede model toegezegd, maar het is nog niet duidelijk welk dat zal zijn.

Een andere Belgische autofabriek, die van Audi in Brussel, bouwt vanaf volgend jaar het eerste volledig elektrische model, een SUV met de naam "e-tron", van de Duitse luxewagenbouwer. Het dochterbedrijf van Volkswagen (VW) kondigde gisteren ook een tweede volledig elektrisch model aan, maar het is nog niet duidelijk waar dat zal worden gebouwd.