Volvo en Audi willen Android integreren in auto's

De automakers zullen in hun toekomstige modellen het Android besturingssysteem gebruiken. Voordien bood Google iets soortgelijk aan met Android Auto. Daarmee is het mogelijk je Androidtoestel aan te sluiten op het scherm van je auto om allerlei apps en functies te bedienen. In de plaats daarvan worden besturingssystemen in Volvo's en Audi's van top tot teen Android, zonder dat je smartphone eraan te pas komt.

Met het ingebouwde infotainmentsysteem zal het mogelijk zijn bijvoorbeeld je airco, zonnedak of ruiten te bedienen. Zelfs wanneer je je smartphone vergeet zal je nog steeds in staat zijn functies te gebruiken zoals Google Maps of Spotify.

"Google's platform en diensten zullen de gebruikerservaring vebeteren door meer gepersonaliseerde mogelijkheden, terwijl Android meer flexibiliteit biedt vanuit een ontwikkelaarsperspectief", aldus Volvo in een statement. Volgens de wagenfabrikant zal het nieuwe Androidplatform binnen twee jaar geïntroduceerd worden in hun auto's.