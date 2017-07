Volvo wil enkel nog elektrische wagens vanaf 2019

Volvo brengt tussen 2019 en 2021 vijf volledig elektrische nieuwe modellen uit, drie onder de Volvo-merknaam, twee onder het merk Polestar.

De wagenproducent is de eerste om een datum te plakken op het afscheid van een een volledige verbrandingsmotor. Al blijven bestaande modellen met klassieke benzine of dieselmotoren nog wel in productie.

Het Zweedse Volvo is sinds 2010 in handen van de Chinese Zhejiang Geely Holding Group. Sindsdien trekt het bedrijf meer de kaart van elektrische wagens, maar focust het ook op de ontwikkeling van zelfrijdende wagens. Zo schreven we gisteren nog dat de software van het bedrijf moeite heeft met het herkennen van springende kangoeroes. Het bedrijf zit hiervoor in een joint-venture met Autoliv en zal in de komende jaren honderd zelfrijdende wagens testen in China.

In april maakte het merk bekend dat het voor het eerst een volledig elektrische wagen zou bouwen in China. Toen klonk het dat het bedrijf tegen 2025 een miljoen elektrische en hybride wagens wil verkopen.