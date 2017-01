Volvo wil je ook in de file laten vergaderen

Skypen of Whatsappen in de wagen, naast uiteraard het bellen via Bluetooth: dat zijn al lang geen uitzonderingen meer. Maar Volvo gaat nog een stap verder en wil nu ook de Skype for Business app gaan integreren. De autofabrikant zal dat in eerste instantie doen in het topgamma: de 90-reeks (XC90, S90, V90, V90 Cross Country). Denk dan voor alle duidelijkheid niet aan de videoconferentie waarmee het 'oude' Skype naam en faam gemaakt heeft, maar wel aan de meeting-tool Lync die door Microsoft omgedoopt werd tot 'Skype for Business'.

Concreet ga je in de wagen een online meeting kunnen bijwonen zonder dat je manueel ingewikkelde toegangs- of pincodes moet intikken. Op de grote display in de wagen kan je je volgende meetings raadplegen en online vergaderingen bijwonen met een eenvoudige klik.

De aankondiging lijkt relatief kleinschalig, maar Volvo ziet er wel een belangrijke stap in die past in de trend naar zelfrijdende wagens. "Wij zien een toekomst met flexibele productiviteitstools in de wagen. Dit is de eerste stap naar een compleet nieuwe manier om te kijken naar hoe we tijd in onze wagen kunnen spenderen", aldus Anders Tylman-Mikiewicz, vice president consumer connectivity services bij Volvo Car Group.

Volvo gaat ook nauw samenwerken met Microsoft om te bekijken of Cortana - de intelligente persoonlijke assistent van Microsoft - ingezet kan worden in de wagen voor vergevorderde toepassingen op basis van stemherkenning en -commando's. Volvo denkt ook uitdrukkelijk aan het gebruik van contextuele data om de behoeften van bestuurders te voorspellen. De autofabrikant werkt overigens ook structureel samen met Ericsson voor cloudgebaseerde oplossingen in de wagen.