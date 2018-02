VOO zoekt digitale transformatie in China

Kabelmaatschappij Nethys (samen met Brutélé eigenaar van VOO )draait het mobiele netwerk VOOmobile sinds 2013 als een 'Light MVNO'. Dat betekent dat de mobiele diensten van VOO via Telenet aangeboden worden op het netwerk van Orange België. Die overeenkomst tussen Telenet en VOO loopt af in december 2018. Ondertussen beschikt Telenet, dankzij de overname van BASE in 2016 zoals bekend over zijn eigen mobiele netwerk. Het partnerschap zal dus voortgezet worden op dit netwerk en niet meer op dat van Orange. "Nethys heeft besloten om VOO om te vormen tot een Full MVNO en hiervoor zijn belangrijke investeringen gepland in 2018", stelde Stéphane Moreau, CEO van Nethys-VOO begin deze maand nog. Zo'n Full MVNO gebruikt alleen de antennes en de basisstations van een mobiele operator, maar handelt alles verder zelf af.

Op het Mobile World Congress is nu bekend gemaakt dat ZTE die afhandeling van de Full MVNO zal verzorgen. ZTE gaat de 'mobile core' virtualiseren en zo de vaste en mobiele kernnetwerken samenvoegen. Dat maakt dat VOOmobile volledig autonoom en flexibel eigen activiteiten kan ontplooien: een Full MVNO dus. Dat VOO kiest voor ZTE hoeft op zich niet te verbazen: Telenet en ZTE openden vorig jaar nog een innovatiecentrum rond 5G in ons land. ZTE staat ook in voor de vernieuwing van het overgenomen BASE-netwerk.

Toch is het contract een belangrijke opsteker voor het in Hong Kong en Shenzhen beursgenoteerde ZTE. Het is naar verluidt de eerste keer dat ZTE een volwaardige virtualisatieoplossing in de high-end markt in West-Europa kan neerzetten. Het bewijst dat de Chinese netwerkspelers dus niet alleen de traditionele mobiele netwerkoperatoren (MNO) van infrastructuur kunnen voorzien, maar ook de gevirtualiseerde MVNO's.