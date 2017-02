Voor Bill Gates moeten ook robots belastingen betalen

"Het is niet omdat een werknemer technisch gezien niet leeft dat bedrijven er geen belastingen op moeten betalen," zegt Gates in een interview met de digitale nieuwswebsite Quartz. Het verlies aan inkomsten voor overheden die normaalgezien geld halen uit belastingen is het grootste probleem volgens de ex-Microsoft-topman.

Gates ziet een toekomst waarin de door automatisering vrijgekomen werkkrachten zullen werken in de zorgsector en in het onderwijs, "aspecten van de samenleving waar menselijke empathie en begrip essentieel zijn."

Hij voorspelt net als andere experten dat de automatisering en het verlies aan menselijke banen voor sommige sectoren heel snel kan gaan. Na fabrieksarbeid en bandwerk lijkt de transportsector de volgende logische stap. Administratie, telemarketing en landbouw zouden dan uiteindelijk volgen.

Loon van een robot

Natuurlijk heeft Gates het niet over de taxatie van een inkomen dat een robot zou krijgen, dat is nog steeds nul. Het 'loon' van een robot of machine zou berekend worden op de waarde van de arbeid die hij verricht, en daar zou de fabrikant van de robot vervolgens op belast worden.

Het Europees Parlement wees begin deze week een belasting op robots nog af. Deze belasting zou in tegenstelling tot het voorstel van Gates door de werkgevers betaald worden. Volgens velen werd deze maatregel afgeketst na lobbywerk van de International Federation of Robotics (IFR) die vreest dat bestaande geautomatiseerde productielijnen bedrijven plots handenvol geld zullen kosten en de innovatie in robotica zal belemmerd zal worden.

Europa wil wel inzetten op wetgeving die een fabrikant van bijvoorbeeld een zelfrijdende auto aansprakelijk kan maken. Van een menselijke fout zou in dat geval dan nauwelijks nog sprake zijn.