Voor het eerst sinds lang weer meer pc's verkocht in Europa

De cijfers zijn afkomstig van IDC en slaan op het eerste kwartaal van 2017 voor EMEA (Europa, Midden-Oosten en Afrika). Daarin zijn er volgens de marktanalist 17,4 miljoen pc's verkocht, 1,6 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral laptops doen het met +11,7 procent goed. Desktops zijn nog steeds een krimpend segment.

IDC merkt op dat de stijging merkbaar is in zowel Europa, het Midden-Oosten als Afrika. Dat er meer wordt verkocht heeft echter weinig te maken met een ommekeer in de markt. Zo merkt het bedrijf op dat veel verkopers hun voorraad de afgelopen maanden hebben aangevuld na een onderdelentekort eind 2016. Een groot deel van de verkochte toestellen zijn dus pc's die vorig kwartaal niet beschikbaar waren. Ook de zwakke dollar maakt dat de toestellen iets betaalbaarder werden.

Vendor 2016Q1 Shipments 2017Q1 Shipments 2016Q1 Share 2017Q1 Share YoY Growth HP Inc. 4,288 4,478 25.0% 25.7% 4.4% Lenovo 3,539 3,587 20.7% 20.6% 1.4% Dell 1,900 2,086 11.1% 12.0% 9.8% Acer Group 1,258 1,699 7.3% 9.8% 35.1% ASUS 1,712 1,617 10.0% 9.3% -5.6% Others 4,436 3,939 25.9% 22.6% -11.2% Total 17,133 17,406 100.0% 100.0% 1.6%

Als we kijken naar de individuele merken dan blijkt dat HP Inc nog steeds de grootste speler is, gevolgd door Lenovo en Dell. Acer staat op de vierde plaats maar groeit wel het meest (+35,1%), gevolgd door Asus dat 5,6 procent krimpt.