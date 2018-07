Voorlopig geen Belgische doorstart voor Apple-refurbisher Leapp

Leapp specialiseert zich in refurbished Apple-toestellen. De keten van Nederlandse oorsprong is sinds enkele jaren ook actief in België en Duitsland maar legde enkele weken geleden de boeken neer.

De Nederlandse curator van Leapp laat nu weten dat er een doorstart is voor het bedrijf, tenminste in Nederland. 14 van de 24 winkels heropenen en 100 van de 170 banen blijven bestaan. De Nederlandse investeringsmaatschappij Nobel Capital Partners heeft alle activa gekocht en zal samen met oprichter Rogier van Camp Leapp nieuw leven inblazen.

België

Voor de Belgische activiteiten geldt het faillissement nog steeds, bevestigt van Camp aan Data News. Hij hoopt wel op termijn ook hier verder te kunnen. "We zijn momenteel druk bezig om de Nederlandse activiteiten weer op poten te zetten en dan kijken we of we ook met de Belgische activiteiten verder kunnen." De Duitse activiteiten worden wel volledig stopgezet.

In België werken ongeveer 25 mensen voor Leapp. Zij hebben momenteel dus nog geen jobzekerheid. Belgische klanten kunnen op de website van Leapp al even lezen dat ze hun producten door het faillissement niet langer kunnen ruilen of retourneren, en dat het bedrijf ook geen garantie kan bieden. "Ook daar kunnen we momenteel nog geen duidelijkheid over geven. Zodra daar nieuws over is zullen we daarover communiceren maar onze wens is om snel mogelijk weer door te kunnen gaan." Aldus oprichter Rogier van Camp.