Voortaan kan je gewekt worden door Spotify

In plaats van de klassieke alarmen, zal je er in de Klok-applicatie ook voor kunnen kiezen om muziek uit Spotify af te spelen. Daarbij kan je in de wekker-app meteen bladeren door recent afgespeelde muziek, kiezen uit Spotify's ochtendafspeellijsten of zoeken naar een specifieke soundtrack. Dat is niet alleen mogelijk voor Spotify-abonnees, maar ook voor wie de gratis versie gebruikt.

Wel moet je over Android 5.0 of hoger beschikken en moet je zowel Google Klok als Spotify bijwerken naar de laatse versie. Die laatste versie wordt de komende dagen geleidelijk aan uitgerold.

Google Klok is zeker niet de eerste app waarmee je Spotify-muziek als wekker kan instellen. Onder meer via de app van Sonos of via de nieuwe app SpotOn was dat al mogelijk. Maar dat de standaard Klok-app van Android al op meer dan honderd miljoen toestellen geïnstalleerd staat, zal er wellicht voor zorgen dat meer mensen zich zullen laten wekken door hun favoriete Spotify-afspeellijst.