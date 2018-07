Voortaan onbeperkt tekenen in Windows

Microsoft had in december al een preview van de app vrijgegeven en heeft die na feedback van gebruikers nu aangevuld met nieuwe functies.

In de app hebben gebruikers virtueel onbeperkte ruimte om ideeën uit te tekenen, foto's, tekst en opmerkingen in te voegen en om meerdere mensen tegelijk aan iets te laten werken. Je kan creaties bewaren en delen, maar dus ook perfect onbeperkt blijven doortekenen in één ruimte.

De app is gratis voor Windows 10 gebruikers via de Microsoft Store, wel heb je er een Microsoft account voor nodig. Voor commercieel gebruik volgt er binnenkort ook een versie voor iOS. Over een versie voor Android doet Microsoft geen uitspraken.