Voortaan wéét Google dat je geen robot bent

ReCAPTCHA is een door Google ontwikkelde dienst waarmee men websites kan beschermen tegen spam of misbruik. Aanvankelijk liet CAPTCHA (een afkorting van 'completely automated public Turingtest to tell computers and humans apart') je een vervormde of onduidelijk leesbare tekst overtypen. Of de test liet je tussen negen wazige afbeeldingen de foto's met katten aanduiden. Hiermee bewees je niet enkel je menselijkheid, maar hielp je ook boeken te digitaliseren en Google-algoritmen te trainen. Met de snelle ontwikkelingen in de artificiële intelligentie, zijn de testen een stuk geavanceerder geworden. Tegelijkertijd vragen ze ook minder moeite van de gebruiker. Zo volstaat het sinds twee jaar om enkel het vakje 'Ik ben geen robot' aan te vinken. Nu is zelfs dat niet meer nodig, want Google heeft een manier heeft gevonden om het hele proces op de achtergrond te laten draaien. Ben je een spambot, dan wordt het moeilijker om je in te loggen op een ReCAPTCHA- beveiligde website. Ben je een mens, dan merk je voortaan niets meer van die beveiliging.

Lastig voor bots

Google kondigt de dienst aan met de omschrijving "lastig voor bots, gemakkelijk voor mensen", maar legt niet uit hoe het systeem in zijn werk gaat. Het enige dat Google prijsgeeft is dat "de update op machine learning en geavanceerde risico-analyse steunt om mensen van bots te kunnen onderscheiden". Concrete informatie over het systeem vrijgeven, zou namelijk de kans vergoten dat het gekraakt wordt . Volgens experts weet de Invisible reCAPTCHA' op basis van je IP-adres en de analyse van je muisbewegingen genoeg om vast te stellen dat je geen voorgeprogrammeerde bot bent. Twijfelt het daar toch nog aan, dan vraagt een CAPTCHA-test om alsnog je menselijkheid te bewijzen.

Wie je onzichtbare buitensmijter van spam-robots wil gebruiken om zijn/haar website te beschermen, kan terecht op de website van Google.