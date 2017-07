VPN-apps uit Apple's Chinese App Store verwijderd

Dit meldt ExpressVPN, een VPN-aanbieder die onder andere in China actief is. Een VPN is een netwerk waarover gebruikers hun internetverkeer kunnen omleiden. Hierbij sturen gebruikers hun verzoeken niet rechtstreeks naar de gewenste server, maar wordt het verkeer eerst naar een server van de VPN-provider geleid en vervolgens doorgestuurd naar de gewenste server. Deze server stuurt zijn reactie terug naar de server van VPN-provider, die het verkeer doorzet naar de gebruiker.

Aangezien dit internetverkeer versleutteld is, kunnen internetprovider niet zien welke websites door de gebruiker bezocht wordt. Dit maakt het blokkeren van websites onmogelijk en stelt Chinese gebruikers in staat geblokkeerde websites zoals Facebook, Twitter en YouTube toch te bezoeken.

'Illegale content'

ExpressVPN heeft een screenshot gedeeld van een e-mail van Apple waarin het bedrijf aangeeft de app te hebben verwijderd aangezien het content bevat die in China illegaal is. In andere landen zijn de VPN-apps wel nog gewoon beschikbaar.

VPN's zijn China al langer een doorn in het oog. Eerder deze maand werd bekend dat Chinese providers vanaf februari 2018 verplicht zijn VPN's te blokkeren.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.