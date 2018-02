'Vraag naar oled-schermen valt tegen voor Samsung'

Samsung is al jarenlang pionier op het gebied van oled-schermen voor smartphones, maar nu merkt het bedrijf volgens bronnen van de nieuwssite Nikkei op dat de vraag naar de schermen tegenvalt. Daarnaast heeft Samsung zelf in het afgelopen jaar minder oled-panelen gebruikt vergeleken met een jaar eerder.

De prijs van oled zou nog altijd de grootste rol spelen, want Samsung gebruikt zelf bijvoorbeeld een lcd-scherm voor haar goedkopere Galaxy J3-telefoon. Voorlopig blijft daardoor lcd de norm voor gelijkaardige budgettoestellen. Bovendien beginnen ook steeds meer Chinese bedrijven te concurreren met Samsung, waardoor de fabrikant haar prijzen verder moet doen dalen.

Samsung had vooral een toename in de vraag naar oled verwacht door de komst van de iPhone X. Het nieuwe vlaggenschip van Apple pakte namelijk voor het eerst uit met zo'n paneel van Samsung-makelij. Hoewel de iPhone X gunstig was voor de afgelopen kwartaalcijfers van Apple, zou de concurrent van Samsung de productie voor zijn luxueuze smartphone drastisch willen verminderen volgens bronnen van Nikkei.