Vrije Universiteit Brussel lanceert innovatief platform voor sociale ondernemers

Veel jonge, sociale ondernemers stoten vaak op een tekort aan middelen, steun, advies of simpelweg motivatie. Net dat wil de VUB verhelpen met dit platform, waarvan het doel is om de academische wereld en de zakenwereld samen te brengen in een zoektocht naar duurzame zakenmodellen binnen het sociale ondernemerschap.

De ondernemers moeten wel eerst hun project presenteren en geselecteerd worden. Daarna krijgen ze een pagina op het platform met al hun doelstellingen en financiële benodigdheden en kunnen ze een jaar lang beroep doen op crowdsourcing of crowdfunding om het plan van de grond te krijgen. Ondertussen krijgen ze ook coaching vanuit de leerstoel.

"Er zijn inmiddels meerdere personen die graag initiatieven op ons platform willen lanceren en ondersteunen. Samen kunnen we sociale ondernemers helpen hun droom te realiseren", vertelt VUB-professor in Ondernemerschap Nikolay Dentchev.

Een voorbeeld van zo'n project met nood aan hulp is dat van Jente Rosseel, laatstejaarsstudent in "Ingenieurswetenschappen: Computerwetenschappen" aan de VUB. Na een stage in Kenia, was de Belgische student geïntrigeerd door het gebrek aan middelen en aan efficiëntie in de Keniaanse onderwijssector. Daarom richtte hij mee de sociale onderneming Elewa op. Die helpt scholen om onderwijs op hoog niveau aan te bieden, gebruikmakend van ICT.